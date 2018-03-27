Украина U-21 в концовке уступила Англии

Украинцы перед перерывом пропустили от форварда Эвертона Калверта-Льюина.

Во втором тайме сине-желтые не сдались, много атаковали и в итоге таки сравняли счет – дебютный гол за молодежку провел хавбек Динамо Николай Шапаренко, в касание замкнувший прострел с фланга.

Но удержать преимущество не получилось. Англия забила победный мяч на 88-й минуте – после ошибки защитника на правом фланге пошел навес, который без сопротивления преобразовал в гол форвард Ливерпуля Доминик Соланке.

После этой победы Англия U-21 с 16 очками еще укрепилась на первом месте в отборочной группе. Украинцы с 8 очками идут на третьем месте.