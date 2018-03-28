Футбол. Результаты товарищеских матчей 27 марта
Новости спорта: Вчера во всем мире состоялась большая часть товарищеских матчей.
Футбол. Результаты товарищеских матчей 28 марта
Россия – Франция 1:3
Голы:0:1 – 40 Мбаппе, 0:2 – 49 Погба, 1:2 – 68 Смолов, 1:3 – 83 Мбаппе.
Иран – Алжир 2:1
Голы:1:0 – 11 Азмун, 2:0 – 19 Тареми, 2:1 – 56 Шафаи.
Швейцария – Панама 6:0
Голы:1:0 – 22 Джемаили, 2:0 – 31, пенальти Джака, 3:0 – 33 Эмболо, 4:0 –39 Цубер, 5:0 – 49 Дрмич, 6:0 – 68 Фрай.
Египет – Греция 0:1
Гол:0:1 – 29 Карелис.
Тунис – Коста-Рика 1:0
Гол:1:0 – 36 Хазри.
Дания – Чили 0:0
Румыния – Швеция 1:0
Гол:1:0 – 57 Ротарю.
Бельгия – Саудовская Аравия 4:0
Голы:1:0 – 13 Лукаку, 2:0 – 39 Лукаку, 3:0 – 77 Батшуайи, 4:0 – 78 де Брюйне.
Польша – Южная Корея 3:2
Голы:1:0 – 32 Левандовски, 2:0 – 45 Гросицки, 2:1 – 85 Ли Чхан Мин, 2:2 –87 Хван Хи Чхан, 3:2 – 90 Зелиньски.
Германия – Бразилия 0:1
Гол:0:1 – 37 Габриэл Жезус.
Нигерия – Сербия 0:2
Голы:0:1 – 68 Митрович, 0:2 – 81 Митрович.
Марокко – Узбекистан 2:0
Голы:1:0 – 4 El Kaabi, 2:0 – 43 да Кошта.
Колумбия – Австралия 0:0
Англия – Италия 1:1
Голы:1:0 – 26 Варди, 1:1 – 87, пенальти Инсинье.
Испания – Аргентина 6:1
Голы:1:0 – 12 Диего Коста, 2:0 – 27 Иско, 2:1 – 39 Отаменди, 3:1 – 52 Иско, 4:1 –55 Алькантара, 5:1 – 73 Аспас, 6:1 – 74 Иско.
Исландия – Перу 1:3
Голы:0:1 – 3 Тапия, 1:1 – 22 Фьолусон, 1:2 – 58 Руидиас, 1:3 – 75 Фарфан.