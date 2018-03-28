Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Япония - Украина: видео голов и обзор матча Япония - Украина: видео голов и обзор матча
Новости: Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото) Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Новости: Футбол. Расписание матчей 27 марта Футбол. Расписание матчей 27 марта
Новости: В Украине впервые пройдет конгресс WBC В Украине впервые пройдет конгресс WBC
X

Футбол. Результаты товарищеских матчей 27 марта

Смотрите фото (7)
Сборная Бразилии
08:17 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Вчера во всем мире состоялась большая часть товарищеских матчей.

Футбол. Результаты товарищеских матчей 28 марта

Россия – Франция 1:3

Голы:0:1 – 40 Мбаппе, 0:2 – 49 Погба, 1:2 – 68 Смолов, 1:3 – 83 Мбаппе.

Иран – Алжир 2:1

Голы:1:0 – 11 Азмун, 2:0 – 19 Тареми, 2:1 – 56 Шафаи.

Швейцария – Панама 6:0

Голы:1:0 – 22 Джемаили, 2:0 – 31, пенальти Джака, 3:0 – 33 Эмболо, 4:0 –39 Цубер, 5:0 – 49 Дрмич, 6:0 – 68 Фрай.

Египет – Греция 0:1

Гол:0:1 – 29 Карелис.

Тунис – Коста-Рика 1:0

Гол:1:0 – 36 Хазри.

Дания – Чили 0:0

Румыния – Швеция 1:0

Гол:1:0 – 57 Ротарю.

Бельгия – Саудовская Аравия 4:0

Голы:1:0 – 13 Лукаку, 2:0 – 39 Лукаку, 3:0 – 77 Батшуайи, 4:0 – 78 де Брюйне.

Польша – Южная Корея 3:2

Голы:1:0 – 32 Левандовски, 2:0 – 45 Гросицки, 2:1 – 85 Ли Чхан Мин, 2:2 –87 Хван Хи Чхан, 3:2 – 90 Зелиньски.

Германия – Бразилия 0:1

Гол:0:1 – 37 Габриэл Жезус.

Нигерия – Сербия 0:2

Голы:0:1 – 68 Митрович, 0:2 – 81 Митрович.

Марокко – Узбекистан 2:0

Голы:1:0 – 4 El Kaabi, 2:0 – 43 да Кошта.

Колумбия – Австралия 0:0

Англия – Италия 1:1

Голы:1:0 – 26 Варди, 1:1 – 87, пенальти Инсинье.

Испания – Аргентина 6:1 

Голы:1:0 – 12 Диего Коста, 2:0 – 27 Иско, 2:1 – 39 Отаменди, 3:1 – 52 Иско, 4:1 –55 Алькантара, 5:1 – 73 Аспас, 6:1 – 74 Иско.

Исландия – Перу 1:3 

Голы:0:1 – 3 Тапия, 1:1 – 22 Фьолусон, 1:2 – 58 Руидиас, 1:3 – 75 Фарфан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Сборная Аргентины, Сборная Бразилии, Сборная Германии, Сборная Испании, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Украина U-19 оформила эпический камбэк против Румынии и вышла на Евро "Надо научиться не пропускать": Шевченко - о матче против Японии Клуб УПЛ сменил президента

Последние новости

Премию Астрид Линдгрен в этом году получит Жаклин Вудсон В "Нафтогазе" отреагировали на решение ФРГ по "Северному потоку-2" Невозможно сдержать смех: уморительные картинки для хорошего настроения
Сегодня читают в спорте
01 За трансферы в "Динамо" теперь будет отвечать Красников
02 В Таиланде бойца дисквалифицировали за бросок прогибом (Видео)
03 "Каждый матч остается в сердце": Ротань - о игре против Японии
04 Форвард сборной Украины - о матче против Японии
05 Украина U-21 в концовке уступила Англии
Новости сегодня
09:15 Япония опротестовала военные учения РФ на Курилах
09:14 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
09:08 Девушка хотела стать звездой Instagram, но ее ждал провал
09:07 Как тренируют десантно-штурмовые войска: мужественное видео
09:03 Гран-при Австралии 2018: лучшие моменты гонки (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пентагон назвал Путина ответственным за смерть Скрипаля Пентагон назвал Путина ответственным за смерть Скрипаля
Новости: Китай транспортировал в Украину асфальтовый завод Китай транспортировал в Украину асфальтовый завод
Новости: "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража "Газпром" не будет поставлять газ в Украину
Новости: Рецепт дня: рулет из омлета с зеленью и сыром Рецепт дня: рулет из омлета с зеленью и сыром
Добавить комментарий
0