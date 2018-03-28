Экс-украинец Романчук дебютировал за сборную Польши

Бывший украинец Тарас Романчук, который в прошлом месяце сменил украинское гражданство на польское, дебютировал за сборную Польши.

Полузащитник Ягеллонии вышел сразу в стартовом составе польской национальной команды в товарищеском матче с Южной Кореи.

Отметим, что Романчук был вызван в расположение сборной Польши сразу же после того, как получил паспорт. В матче с Нигерией Романчук не вышел на поле и наблюдал со скамейки запасных, как его новая команда проиграла нигерийцам со счетом 0:1.

26-летний полузащитник отыграл 61 минуту в матче против Южной Кореи, а к тому времени его команда побеждала со счетом 2:0.

В конечном итоге поединок завершился 3:2 в пользу поляков.