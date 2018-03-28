Лидер "Динамо" нужен ряду клубов из Серии А

Скаут итальянского Ливорно Алексей Великих заявил, что команды Серии А Сампдория и Фиорентина готовы купить полузащитника киевского Динамо и сборной Украины Виктора Цыганкова.

"Фиорентина и Сампдория очень внимательно следят за рынком молодых и прогрессирующих исполнителей. Это команды, которые готовы вложиться в трансферы на перспективу. Взяв талантливого футболиста в нужное время за адекватные деньги, а затем перепродав его по истечению определенного времени.

Думаю, в случае с Цыганковым оба клуба не смогут его приобрести за ту сумму, которую хотят. Подчеркну, что удачное выступление Виктора в матче с Лацио подняло его стоимость на два миллиона евро минимум, а то и выше"