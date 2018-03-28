Гримм - единственный кандидат на пост президента УПЛ

Ни нынешний президент УПЛ Владимир Генинсон, ни Джо Палмер, который до 2016 года занимал должность директора по стратегии, коммерции и маркетинга Шахтера, зарегистрированы не были. Клубы-участники Премьер-лиги, согласно устава, до вчерашнего дня могли выдвигать своих кандидатов.

Таким образом, Гримм будет единственным кандидатом, которого смогут выбрать новым президентом УПЛ на отчетно-выборном собрании организации.

58-летний Томас Гримм был выдвинут на пост президента украинской Премьер-лиги Александрией. В 2016 году швейцарский функционер занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины к чемпионату Европы-2016.

Помимо этого, швейцарец занимал должность президента Янг Бойз, а в 2009 году его избрали на пост главы швейцарской футбольной лиги, которую он возглавлял на протяжении двух лет.

Новый президент Премьер-лиги будет избран на четырехлетний срок 6 апреля на отчетно-выборном собрании организации.