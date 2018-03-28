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Гримм - единственный кандидат на пост президента УПЛ

Томас Гримм
10:23 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Швейцарец Томас Гримм является единственным кандидатом на пост президента УПЛ, сообщает официальный сайт организации.

Ни нынешний президент УПЛ Владимир Генинсон, ни Джо Палмер, который до 2016 года занимал должность директора по стратегии, коммерции и маркетинга Шахтера, зарегистрированы не были. Клубы-участники Премьер-лиги, согласно устава, до вчерашнего дня могли выдвигать своих кандидатов.

Таким образом, Гримм будет единственным кандидатом, которого смогут выбрать новым президентом УПЛ на отчетно-выборном собрании организации.

58-летний Томас Гримм был выдвинут на пост президента украинской Премьер-лиги Александрией. В 2016 году швейцарский функционер занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины к чемпионату Европы-2016.

Помимо этого, швейцарец занимал должность президента Янг Бойз, а в 2009 году его избрали на пост главы швейцарской футбольной лиги, которую он возглавлял на протяжении двух лет.

Новый президент Премьер-лиги будет избран на четырехлетний срок 6 апреля на отчетно-выборном собрании организации.

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Новости спорта, Новости футбола, Томас Гримм, УПЛ, Футбол, ФФУ.
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