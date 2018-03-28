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"Команда старается играть в футбол": Степаненко - о матче против Японии

Тарас Степаненко
11:09 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Хавбек сборной Украины рассказал, что сделал Андрей Шевченко по окончанию матча

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко после победы над Японией (2:1) в товарищеском матче сказал, что «сине-желтые» больше владели мячом.

«Мы не так часто видимся, чтобы наши связи сразу были на уровне. До матча с Саудовской Аравией у нас было всего пару полноценных дней для тренировочного процесса. Тем не менее, команда старается играть в футбол, а не просто бить мяч. В матче с Японией у нас немного смазана была концовка встречи, но вообще, думаю, сборная Украины больше владели мячом, больше создала опасностей у ворот азиатов и заслуженно победила. Обидно только, что снова пропустили после розыгрыша стандартного положения. Это, наверное, сейчас наша ахиллесова пята. Будем работать, до официальных матчей еще есть время.

Мы не так часто видимся, чтобы наши связи сразу были на уровне. До матча с Саудовской Аравией у нас было всего пару полноценных дней для тренировочного процесса. Тем не менее, команда старается играть в футбол, а не просто бить мяч. В матче с Японией у нас немного смазана была концовка встречи, но вообще, думаю, сборная Украины больше владели мячом, больше создала опасностей у ворот азиатов и заслуженно победила. Обидно только, что снова пропустили после розыгрыша стандартного положения. Это, наверное, сейчас наша ахиллесова пята. Будем работать, до официальных матчей еще есть время.

Прежде всего, Андрей Николаевич поздравил Руслана Ротаня с 100-м матчем в футболке национальной команды, Александра Караваева — с дебютным голом в сине-желтой футболке. Ну, а команду — с победой».

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Украины, Сборная Японии, Тарас Степаненко, УПЛ, Футбол.
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