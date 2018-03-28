Франков прокомментировал ситуацию с техническим поражением Украины U-17

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков высказал свое мнение о решении УЕФА засчитать сборной Украины (U-17) техническое поражение.

"Ситуация с Сербией, точнее, с юношеской сборной – это в стиле "похороните меня за плинтусом". В развитие темы: почему нам не показывают матчи нашей молодежки? Почему для этого нужно ловить какие-то венгерские каналы?!" – написал Артем Франков в своей конференции на MatchDay.

Напомним, тренерский штаб сборной Украины (U-17) во главе с Олегом Кузнецовым задействовал в матче отбора на чемпионат Европы-2018 против Сербии двух футболистов, которые должны были пропускать встречу из-за перебора желтых карточек, после чего УЕФА принял решение засчитать нашей команде техническое поражение.