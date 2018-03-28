Украинский футболист жестко раскритиковал Шевченко

Экс-игрок «Карпат» Михаил Кополовец считает, что защитник «Динамо» Евгений Хачериди не заслуживает вызова в сборную Украины.

«Смотрел матч сборной. Хачериди ходит надутый. Не понимаю, как можно приглашать людей, которые не хотят играть.

Кто лидер сборной? Ярмоленко и Коноплянка, когда они в форме. Лучше них нету, это футболисты европейского уровня. Есть Цыганков, молодые игроки, надо давать им играть. Какая разница – проигрывать с Ротанем, которому условно 40, или же дать шанс молодым», – сказал Кополовец.

30-летний украинец ранее отказался выходить на замену вместо Тамаша Кадара в ответном матче 1/8 финала ЛЕ против «Лацио» (0:2).