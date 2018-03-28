Маркевич - о техническом поражении сборной Украины U-17

Техническое поражение юношеской сборной Украины U-17 в поединке со сверстниками из Сербии лишила команду шансов на выход в финальную стадию Евро-2018.

Напомним, что такое наказание было применено УЕФА из-за выхода на поле в матче с сербами Николая Яроша и Романа Бодни, которые в предыдущих двух встречах квалификации, со сборными Ирландии и Испании, получили желтые карточки. Как итог, сборной Украины U-17 было засчитано техническое поражение (0:3), Николаю Ярошу и Роману Бодне присуждена дисквалификация на один матч, а ФФУ оштрафован на 2000 евро.

Эту очень неприятную ситуацию прокомментировал председатель Комитета национальных сборных команд Федерации футбола Украины Мирон Маркевич:

«Трудно комментировать такую ситуацию ... Футболисты сборной отдают все силы на поле, приобретают такие необходимые очки и право на выход в финальную стадию Евро-2018, но теряют его из-за халатности менеджмента команды.

Банальная невнимательность или откровенно недобросовестное отношение к своим обязанностям перечеркнули огромные усилия, которые были приложены для достижения желаемого результата. Особенно обидно перед болельщиками, которые искренне верили в успех и поддерживали нашу сборную.

К сожалению, мы уже не можем ничего изменить, но виновные должны быть наказаны! На ближайшем заседании комитета национальных сборных мы тщательно изучим все обстоятельства и детали этой печальной истории и примем соответствующие административные и кадровые решения.

К счастью, итоги выступления в элит-раунде Евро-2018 и выход в финальную стадию юношеской сборной Украины U-19 позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее. Я искренне поздравляю болельщиков, футболистов и тренерский штаб команды с победой над командой Румынии и выходом в финальный этап Евро-2018».