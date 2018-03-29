"ПСЖ" пытается переманить лидера "Ювентуса" вдвое большей зарплатой

Будущим летом парижане собираются укрепить среднюю линию своей команды.

Как сообщает Corriere della Sera, идеальным кандидатом на усиление в ПСЖ видят хавбека Ювентуса Миралема Пьянича. По информации издания, для того, чтобы убедить игрока сменить клуб, в столице Франции готовы платить ему 8 млн евро в год – практически вдвое больше текущих 4,5 млн, которые Миралем зарабатывает в Ювентусе.

Другой источник – Calciomercato сообщает, что туринцы будут согласны расстаться с игроком примерно за 60 млн евро.

В свое время Пьянич уже выступал в Лиге 1, защищая цвета Лиона перед переходом в Рому в 2011 году.

В нынешнем сезоне на счету Пьянича 4 гола и 9 результативных передач в 24 матчах.