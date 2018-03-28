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Клопп может возглавить "Баварию"

Юрген Клопп
14:24 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Агент главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа не исключает, что в будущем его клиент может возглавить Баварию.

По окончании нынешнего сезона опытнейший Юпп Хайнкес, прервавший свою пенсию ради помощи мюнхенцам, вероятнее всего, покинет команду.

Таким образом, в данный момент Бавария находится в поисках нового главного тренера. По словам агента Юргена Клоппа – Марка Косицке, его клиент не возглавит "ротен" ближайшим летом, однако в целом он подходит на данную роль.

"У Клоппа контракт до 2022 года, и я не думаю, что он все сказал в Ливерпуле", — начал Марк.

"Работа в одном из крупнейших клубов Европы не может быть непривлекательной, однако многие факторы должны сойтись. Бавария ищет тренера, это верно, но у Юргена длительный контракт с Ливерпулем. В данный момент он не думает ни о какой другой команде, кроме "красных"".

"Определенно, Клопп прекрасно подойдет Баварии. Юрген соответствует уровню этого клуба, а клуб соответствует уровню Юргена. Правда, это случится не сейчас", — считает агент.

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Новости спорта, Новости футбола, Футбол, Юпп Хайнкес, Юрген Клопп.
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