Клопп может возглавить "Баварию"

По окончании нынешнего сезона опытнейший Юпп Хайнкес, прервавший свою пенсию ради помощи мюнхенцам, вероятнее всего, покинет команду.

Таким образом, в данный момент Бавария находится в поисках нового главного тренера. По словам агента Юргена Клоппа – Марка Косицке, его клиент не возглавит "ротен" ближайшим летом, однако в целом он подходит на данную роль.

"У Клоппа контракт до 2022 года, и я не думаю, что он все сказал в Ливерпуле", — начал Марк.

"Работа в одном из крупнейших клубов Европы не может быть непривлекательной, однако многие факторы должны сойтись. Бавария ищет тренера, это верно, но у Юргена длительный контракт с Ливерпулем. В данный момент он не думает ни о какой другой команде, кроме "красных"".

"Определенно, Клопп прекрасно подойдет Баварии. Юрген соответствует уровню этого клуба, а клуб соответствует уровню Юргена. Правда, это случится не сейчас", — считает агент.