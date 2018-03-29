Карамбе: Только "Реал" может выиграть Лигу чемпионов

Кристиан Карамбе в интервью турецкой прессе заявил, что считает мадридский Реал главным фаворитом на очередную победу в Лиге чемпионов.

"Кто выиграет ЛЧ? Даже не задавай мне этот вопрос", — начал общение с журналистом экс-футболист. – "Только мадридский Реал может выиграть Лигу чемпионов".

"Реал точно будет в Киеве, где пройдет финал Лиги чемпионов. Кто будет его соперником? Не знаю".

Также Карамбе рассказал, кто выиграет чемпионат мира 2018 года.

"Франция станет чемпионом мира, потому что мы сделали это 20 лет назад. Они играли в финале в домашнем Евро и это был отличный турнир".