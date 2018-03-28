Один из лидеров "Ромы" оштрафован за вождение в нетрезвом виде

Бельгийский суд запретил полузащитнику итальянской «Ромы» и сборной Бельгии Радже Найнгголану садиться за руль в течении месяца и обязал игрока выплатить штраф в размере € 1600 после предъявления обвинения за вождение в нетрезвом виде, сообщает Het Nieuwsblad.

Обвинительный приговор связан с инцидентом, случившимся в прошлом году после ничьей в товарищеской игре между сборными Бельгии и Греции (1:1). Найнгголан и его друг на арендованной машине были задержаны по дороге из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения. Сам футболист отрицал выдвинутые в его адрес обвинения.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес изначально не планировал вызывать футболиста в национальную команду на товарищеский матч со сборной Саудовской Аравии (4:0) из-за прямого эфира, который бельгиец проводил в новогоднюю ночь в своём «инстаграме». На видео он употреблял алкоголь, курил и позволял себе нецензурную лексику. Тогда хавбек был оштрафован на € 100 тыс. и пропустил матч «Ромы» с «Аталантой»(1:2).