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Легенда аргентинского футбола жестко раскритиковал игру сборной против Испании

Марио Кемпес
18:21 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Экс-футболист сборной Аргентины выразил свое недовольство игрой команды в товарищеском поединке против команды Испании.

Марио Кемпес раскритиковал игру Аргентины в контрольном поединке с Испанией, который завершился разгромом южноамериканцев 1:6. По мнению Кемпеса за Аргентину играли 11 человек, которые впервые видели друг друга.

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"Сборная - это не только один Месси, в ней играют 11 человек, - цитирует Кемпеса Diario AS. - Однако Аргентина выглядела как, будто игроки впервые видели друг друга. Они не были командой.

После первого тайма был какой-то энтузиазм и надежда, но вторая половина матча была полной катастрофой.

Игуаин забивает за "Ювентус" 51 раз в 50-ти случаях, но в сборной этого не происходит. Я не знаю почему. Месси не может играть как вратарь, защитник, вингер, при этом еще и забивать за всех".

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Новости спорта, Марио Кемпес, Новости футбола, Сборная Аргентины, Сборная Испании, Футбол.
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