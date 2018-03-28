Легенда аргентинского футбола жестко раскритиковал игру сборной против Испании

Марио Кемпес раскритиковал игру Аргентины в контрольном поединке с Испанией, который завершился разгромом южноамериканцев 1:6. По мнению Кемпеса за Аргентину играли 11 человек, которые впервые видели друг друга.

"Сборная - это не только один Месси, в ней играют 11 человек, - цитирует Кемпеса Diario AS. - Однако Аргентина выглядела как, будто игроки впервые видели друг друга. Они не были командой.

После первого тайма был какой-то энтузиазм и надежда, но вторая половина матча была полной катастрофой.

Игуаин забивает за "Ювентус" 51 раз в 50-ти случаях, но в сборной этого не происходит. Я не знаю почему. Месси не может играть как вратарь, защитник, вингер, при этом еще и забивать за всех".