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Коке: Иско нужно перейти в "Атлетико"

Коке
18:34 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник сборной Испании и "Атлетико" Коке советует Иско сменить клуб.

Национальная команда Испании в товарищеском матче против Аргентины сумела просто уничтожить соперников, забив им шесть мячей, пропустив при этом лишь один раз.

Сразу три мяча в ворота южноамериканцев забил Иско.

"Не вижу, чтобы он каждый матч играл в Реале. Я не знаю, что в голове у Зидана, но мне очень нравится Иско", — сказал Коке в интервью Mundo Deportivo.

"Если у него нет возможности показать себя в Реале, может, ему было бы лучше перейти в Атлетико".

"Вижу, какой он хороший игрок. Когда он играет за сборную Испании, он лучший на поле, его уровень впечатляет", – считает Коке.

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Новости спорта, Иско, Коке, Новости футбола, ФК Атлетико М, ФК Реал, Футбол.
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