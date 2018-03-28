Коке: Иско нужно перейти в "Атлетико"

Национальная команда Испании в товарищеском матче против Аргентины сумела просто уничтожить соперников, забив им шесть мячей, пропустив при этом лишь один раз.

Сразу три мяча в ворота южноамериканцев забил Иско.

"Не вижу, чтобы он каждый матч играл в Реале. Я не знаю, что в голове у Зидана, но мне очень нравится Иско", — сказал Коке в интервью Mundo Deportivo.

"Если у него нет возможности показать себя в Реале, может, ему было бы лучше перейти в Атлетико".

"Вижу, какой он хороший игрок. Когда он играет за сборную Испании, он лучший на поле, его уровень впечатляет", – считает Коке.