Сумма отступных за Салаха может быть увеличена до €200 млн

Руководство "Ливерпуля" намерено обезопасить команду от посягательств других клубов на главную звезду красных Мохаммеда Салаха и хочет увеличить сумму отступных за игрока до 200 млн евро.

Ранее сообщалось, что Салах, который хочет продолжить выступать за "красных", близок к продлению контракта с клубом. По его условиям зарплата нападающего составит 800 тысяч фунтов в месяц.

При этом, как сообщает Don Balon, клуб намерен вписать в новый контракт пункт об увеличении отступных за игрока, которые составят 175 миллионов фунтов (200 миллионов евро).

Напомним, Салах перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" летом 2017 года за 42 миллиона евро. В текущем сезоне египтянин в 41 матче во всех турнирах забил 36 мячей и отдал 12 голевых передач.