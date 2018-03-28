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Сумма отступных за Салаха может быть увеличена до €200 млн

Мохаммед Салах
20:42 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Полузащитник Мохаммед Салах за короткое время стал настоящим лидером "Ливерпуля".

Руководство "Ливерпуля" намерено обезопасить команду от посягательств других клубов на главную звезду красных Мохаммеда Салаха и хочет увеличить сумму отступных за игрока до 200 млн евро.

Ранее сообщалось, что Салах, который хочет продолжить выступать за "красных", близок к продлению контракта с клубом. По его условиям зарплата нападающего составит 800 тысяч фунтов в месяц.

При этом, как сообщает Don Balon, клуб намерен вписать в новый контракт пункт об увеличении отступных за игрока, которые составят 175 миллионов фунтов (200 миллионов евро).

Напомним, Салах перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" летом 2017 года за 42 миллиона евро. В текущем сезоне египтянин в 41 матче во всех турнирах забил 36 мячей и отдал 12 голевых передач.

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Новости спорта, Мохаммед Салах, Новости футбола, ФК Ливерпуль, Футбол.
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