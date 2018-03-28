Зинченко назвал своего фаворита в бою Усик - Гассиев

Украинец Александр Зинченко, который ныне выступает за Манчестер Сити, поделился ожиданиями от финала Всемирной боксерской суперсерии, где встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев.

"Усик – Гассиев? на кого поставил? На Усика, у него дух чемпиона. Честно признаться, я видел несколько его боев. Когда впервые его увидел, понял, что у него менталитет чемпиона. Это либо есть, либо нет. Так в любом виде спорта. Если у меня будет свободное окно, я обязательно поеду на бой", – сказал Зинченко в интервью YouTube программе ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, что Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок запланирован на 11 мая и должен пройти в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того, победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.