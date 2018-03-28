Роберто Карлос: Пока Роналду и Месси в форме, Неймар всегда будет третьим

Экс-защитник сборной Бразилии Роберто Карлос прокомментировал нашумевший переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ".

"Я думаю, Неймар принял правильное решение, перейдя в "ПСЖ". Чтобы стать лучшим в мире, ему нужно было уйти из "Барселоны", потому что там есть Месси. Он понимает, что пока Месси и Роналду в форме, он всегда будет третьим.

Травма? Такое бывает. Это то, что нужно принять. Мы, бразильцы, очень религиозны. Не думаю, что произошедшее – случайность. Надеюсь, теперь он будет более сосредоточен и будет больше заботиться о себе", – приводит слова Карлоса France Football.

Напомним, что Неймар прешел в "ПСЖ" из "Барселоны летом 2017 года за рекордные 222 млн евро. На данный момент залечивает травму, и по прогнозам врачей, вернется на поле в мае.