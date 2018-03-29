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Стала известна причина переноса матча "Мариуполь" - "Динамо"

Мариуполь - Динамо
01:56 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: УПЛ объяснила причину переноса поединка 25 тура.

УПЛ изменила время начала матча 25 тура чемпионата Украины Мариуполь – Динамо, поскольку получила соответствующие ходатайства от Мариуполя и канала-транслятора матча, информирует официальный сайт Организации.

Получив указанные ходатайства, дирекция УПЛ приняла решение частично внести изменения в Постановление и определить время начала матча 25 тура УПЛ Мариуполь – Динамо 17:00.

Напомним, изначально матч был запланирован на 14:00. Ультрас Динамо уже выразили свое возмущение изменением времени начала встречи.

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