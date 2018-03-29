Матч "Мариуполь" - "Динамо" посетит Петр Порошенко
Новости спорта: Президент Украины Петр Порошенко посетит матч чемпионата Украины, который состоится в Мариуполе 1 апреля.
Президент Украины Петр Порошенко посетит матч 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между приазовским футбольным клубом "Мариуполь" и киевским "Динамо", который состоится 1 апреля.
Из-за приезда главы государства на футбольный поединок в Мариуполь время начала матча было перенесено с 14.00 на 17.00. Об этом сообщает XSPORT.
Ранее сообщалось, что болельщиков киевского футбольного клуба "Динамо" не пустят на матч 25 тура УПЛ в Маруполь без документов, удостоверяющих личность. Для болельщиков "Динамо" на стадионе имени Владимира Бойко в городе Мариуполь будет выделен сектор №17. Билет стоит 40 грн. Приобрести билеты можно в день матча в гостевой кассе.