Федецкий назвал единственного тренера, с которым у Хачериди не было проблем

Защитник «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о Евгении Коноплянке и Евгении Хачериди, которые мало выступают за свои клубы.

«Коноплянка профессионал с большой буквы. Я тоже играл в Германии, поэтому знаю, что там есть подводные камни, когда тебя не сильно хотят видеть в стартовом составе. Но он профессионал, держит себя всегда в тонусе.

Знаю, в каком настроении приезжает в сборную и как выкладывается на футбольном поле. На мой взгляд, он на высоком уровне провел два матча за сборную, на его счету две голевые передачи.

Что касается Хачериди, у него в «Динамо» есть нюансы в отношениях с главным тренером. Да и сам Женя парень с характером. Могу сказать, что я знаю единственного тренера, с которым у него вообще не было проблем. Это Михаил Фоменко. При нем Женя играл на высшем уровне.

Но в сборную, какими бы не были проблемы в клубе, всегда все приезжают с особым желанием и отдачей в игре на 120 процентов», – сказал Федецкий.