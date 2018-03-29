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Чем сейчас занимается Михайличенко в "Динамо"

Алексей Михайличенко
13:30 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Алексей Михайличенко в интервью журналу Футбол рассказал, чем занимается сегодня в Динамо, а также вспомнил свою игровую карьеру.

Спортивный директор «Динамо» Алексей Михайличенко рассказал о своей роли в клубе.

«Каждый юбилей я встречал на новой должности. В 40 я был главным тренером «Динамо», в 45 – тренировал сборную, 50 лет встретил в тренерском штабе Олега Блохина, а 55 – на должности спортивного директора. Но самое важное, что я остался в родном клубе!

Спортивный директор – это другой профиль работы. Он кардинально отличается от тренерской деятельности. Главное – быть полезным родному клубу, а в какой роли – не столь существенно.

В большей степени занимаюсь вопросом селекции. По крайней мере, на данном этапе моей работы. Это актуальный вопрос, учитывая нынешние и экономические, и политические сложности – речь о привлекательности чемпионата Украины для футболистов из-за рубежа», – сказал Михайличенко в интервью журналу «Футбол».

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Новости спорта, Алексей Михайличенко, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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