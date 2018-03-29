Месси купил роскошный отель на Ибице

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси приобрел отель на Ибице (Балеарские острова), сообщает The Sun.

Здание в стиле ар-деко было открыто в 1959 году и полностью перестроено в 2014 году. Отель расположен на второй береговой линии одного из самых популярных пляжей острова. Стоимость одной ночи в отеле варьируется от 260 до 600 евро. В отеле 52 номера, роскошный бассейн и бар на крыше, гостям предоставляется ряд VIP-услуг.

Напомним, что в марте супруга 30-летнего футболиста Антонелла Рокуццо родила ему третьего сына, которого пара назвала Чиро.

Ранее мы писали, что в детстве у Месси делал сам себе уколы. У него был диагностирован дефицит гормона роста. "Барселона", решившая подписать контракт с футболистом, оплатила лечение аргентинца. На данный момент рост нападающего составляет 169 сантиметров.

Лионель Месси из-за повреждения не смог сыграть за сборную Аргентины в последнем товарищеском матче против Испании и его команда опозорилась, пропустив шесть мячей.