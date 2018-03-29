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"МЮ" готовится взорвать трансферный рынок этим летом

Жозе Моуринью
20:15 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Наставник "красных дьяволов" планирует серьезное усиление состава в ближайшее трансферное окно.

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью планирует пригласить в команду пять новых игроков в летнее трансферное окно. Португальский специалист хочет заменить Майкла Каррика и Маруана Фелайни двумя полузащитниками, и полностью переделать оборону команды, пригласив центрального защитника, а также крайних на левый и правый фланг.

По данным Manchester Evening News, именами приоритетами в среднюю линию являются бразильцы Жоржиньо из "Наполи" и Фред из "Шахтера". В центре обороны Моуринью хочет видеть бельгийца Тоби Алдервейрелда, который, скорее всего, покинет "Тоттенхэм" летом. Дэнни Роуз, Киран Тирни и Алекс Сандро находятся в списке Моуринью на левый край обороны. В статье не упоминаются, какие есть варианты на правофлангового защитника, но считается, что большой целью является Эктор Бельерин из "Арсенала".

По крайней мере, шесть футболистов покинут "Манчестер Юнайтед" после окончания сезона.

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Новости спорта, АПЛ, Жозе Моуринью, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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