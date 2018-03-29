"Бавария" – "Боруссия" Д: прогнозы букмекеров на центральный матч Бундеслиги

Бавария примет дортмундскую Боруссию в центральном матче 28-го тура чемпионата Германии, который состоится в Мюнхене в субботу, 31 марта.

Букмекеры из компании bet365 на победу мюнхенцев принимают ставки с коэффициентом 1,36. Успех гостей оценивается в 8,0. А ничейный исход поединка – 5,0.

Контора bwin также отдает преимущество команде Юппа Хайнкеса. Так, на триумф Баварии принимаются ставки с коэффициентом 1,36. Победа Боруссии оценивается в 7,25, вероятность ничейного результата – 5,0.

Отметим, что матч 28-го тура чемпионата Германии по футболу Бавария – Боруссия Д состоится 31 марта в Мюнхене на стадионе Альянц Арена. Начало поединка – в 19:30 по киевскому времени.