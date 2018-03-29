Франков: Аргумент по поводу интересов ТВ - чушь собачья, понты голимые

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал скандальный перенос времени начала матча 25-го тура УПЛ «Мариуполь» — «Динамо» с 14:00 на 17:00.

«Экстренный перенос матча «Мариуполь» — «Динамо» с 14:00 на 17:00 — это что? Ссылаются на интересы ТВ, но… Во-первых, простите, транслятору всяко лучше было бы показать этот матч пораньше — потому что в 15:30 играют «Арсенал» — «Сток», а в 18.00 «Челси» — «Тоттенхэм», и, поверьте, очень-очень многие предпочтут английский вариант! Во-вторых — какого черта именно во вторник-среду, раньше не знали что делать, не представляли, как и когда показывать?

Мое личное мнение: аргумент по поводу интересов ТВ — чушь собачья, понты голимые, объяснения лихорадочно придуманные и потому надуманные. Куда практичнее то соображение, что киевские болельщики, взявшие себе обратные билеты из Мариуполя на поезд 18:47 (или планировавшие нечто в это роде и очень даже успевавшие при предыдущем времени начала игры), очень серьезно обломались. Не говоря уже о том, что нарушена вся логистика «Динамо», разработанная гораздо раньше — вы ж не забывайте, гостям еще на Запорожье автобусом чесать… Все это — безусловно на руку гостеприимным хозяевам. Надеюсь, что динамовцы достаточно разозлятся, чтобы все это сказалось на их форме исключительно позитивно — пусть при минимальном количестве собственных фанатов!

В качестве предыстории: «Мариуполь» играл себе и играл в 14:00, подозреваю, вполне радостно экономя на освещении, а на 17:00 перешел в предыдущем домашнем матче — против «Зари». Видимо, понравилось.

Ну че, боты, уже придумали внятное оправдание издевательству над «Динамо» и, главное, болельщиками «Динамо»? Давайте, жду!», — написал Франков в своей конференции.

Поединок 25-го тура чемпионата Украины по футболу «Мариуполь» — «Динамо» состоится в Мариуполе в воскресенье, 1-го апреля, в 17:00 по киевскому времени.