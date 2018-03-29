Сабо: Из Алиева может выйти толковый тренер

По словам Йожефа Сабо, из Алиева может получиться хороший тренер, а также он заявил о готовности помочь экс-хавбеку Динамо получить тренерский диплом, информирует Динамо Киев от Шурика.

"Думаю, что из Алиева может выйти толковый тренер. Он парень умный. И футболистом был смышленым, и хитрым. В моем понимании тренер должен быть человеком грамотным и не употреблять спиртные напитки. На тренерских курсах ему должны предоставить хорошего педагога.

Я могу завалить Алиева? Ничего подобного! Это глупости! Пусть Алиев идет на тренерские курсы! Я ему наоборот помогу! Он должен стать нормальным тренером. У него есть огромный футбольный опыт, который он получил в качестве игрока.

Теперь ему нужно работать над тем, чтобы воспитывать в дальнейшем молодежь. Александр понял, что где-то был не прав и теперь хочет доказать, что у него может быть футбольное образование. Помогу ему, чтобы он стал хорошим тренером", – сказал Сабо.

Напомним, экс-хавбек Динамо и сборной Украины Александр Алиев возглавляет любительский ФК Хмельницкий.