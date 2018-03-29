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"Мариуполь" – "Динамо": телеканал "Футбол 1" не просил о переносе начала матча

Мариуполь – Динамо
15:44 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Пресс-служба телеканалов Футбол 1/Футбол 2 опубликовала заявление относительно переноса время начала поединка УПЛ "Мариуполь" - "Динамо".

Ранее стало известно, что начало матча Мариуполь – Динамо было перенесено с 14:00 на 17:00.

В официальном заявлении УПЛ было сказано, что такое решение было принято после "ходатайства ФК Мариуполь и канала транслятора, и принимая во внимание письмо Мариупольского городского совета".

Телеканал Футбол 1 заявляет:

"Технически каналы были готовы показать матч Мариуполь — Динамо в запланированное время. Мариупольский Городской Совет через Украинскую Премьер-лигу обратился к руководству телеканалов с просьбой перенести начало трансляции матча на 3 часа.

Ранее телеканалы Футбол 1/Футбол 2 никогда не переносили трансляции матчей, особенно в такие короткие сроки. Но приняли решение пойти на встречу УПЛ при условии, что матч Сталь — Олимпик начнется в 19:30, чтобы зрители смогли увидеть оба поединка в прямом эфире. Это условие было согласовано с клубами, Сталь и Олимпик, и дирекцией УПЛ. Соответствующие изменения были внесены в сетку эфирного вещания".

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