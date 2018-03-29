"Атлетико" намерен удержать Гризманна новым контрактом с отступными до €300 млн

"Атлетико" намерен предложить Антуану Гризманну новый контракт, по условиям которого сумма отступных за французского нападающего составит около 200-300 миллионов евро. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Действующее соглашение Гризманна с "матрасниками" рассчитано до 2022 года, а сумма отступных на данный момент составляет 100 миллионов евро.

Кроме того, отмечается, что "Атлетико" готов увеличить зарплату своему лидеру, который сейчас зарабатывает 14 млн евро за сезон.

В случае продажи Гризманна, "Реал Сосьедад", за который форвард выступал в 2009-2014 годах, получит 20 процентов от суммы трансфера.

Ранее сообщалось, что Гризманн с высокой долей вероятности перейдет летом в "Барселону", с которой у него уже существует договоренность.

В нынешнем сезоне француз провел 40 матчей во всех турнирах за "Атлетико", забив 22 гола и отдав 11 ассистов.