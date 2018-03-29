"МЮ" готов удовлетворить финансовые аппетиты Роналду
Новости спорта: "Манчестер Юнайтед" готов сделать все, чтобы подписать одного из лучших футболистов планеты.
Боссы Манчестер Юнайтед предложили контракт форварду мадридского Реала Криштиану Роналду, который удовлетворит финансовые аппетиты португальца.
Как сообщает издание Diario Gol, Ман Юнайтед готов ежегодно платить Роналду зарплату в размере 30-ти миллионов евро. Отмечается, что форвард хочет покинуть Реал, так как недоволен низкой зарплатой по сравнению с Лионелем Месси и Неймаром. Также Роналду считает, что Флорентино Перес не планирует продлевать с ним контракт.
Напомним, что в Мадриде португалец имеет проблемы с испанской налоговой, которая обвиняет футболиста в финансовых махинациях и требует от Криштиану выплат в размере 15-ти миллионов евро.