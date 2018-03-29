ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018

Комитет судей ФИФА определился с выбором 36 арбитров, которые будут работать на матчах ЧМ-2018 в России.

Отбор рефери основывался на навыках специалистов, личностных качествах, понимании футбола, а также способности понимать игру и тактику команд.

В последние три года для арбитров и их помощников проводились семинары по честной игре, защите игроков и другим направлениям.

Отобранные рефери также станут участниками еще одного семинара в Италии во второй половине апреля, по результатам которого имена арбитров будут известны окончательно. Кроме того, все судьи ЧМ-2018 примут участие в заключительном подготовительном семинаре в Москве за 10 дней до начала турнира.