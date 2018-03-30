Буффон: Роналду – настоящий убийца

Вратарь и капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в преддверии четвертьфинальных матчей лиги Чемпионов против "Реала" признался, что он восхищается форвардом мадридского клуба Криштиану Роналду.

"Я восхищаюсь Роналду уже много лет. Он прагматичный человек, прозрачный в своих делах и поступках. К тому же, он очень умный игрок, который в последние годы сумел изменить свой стиль игры. Сейчас он тратит гораздо меньше сил для достижения нужного результата.

Все что он делает на поле – это на 100% смертельно. Перед воротами он – настоящий убийца", - цитирует Буффона Marca.

Напомним, что первый матч противостояния соперников состоится 3 апреля в Турине. Ответный матч пройдет 11 апреля в Мадриде.