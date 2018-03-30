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Буффон: Роналду – настоящий убийца

Джанлуиджи Буффон
03:59 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от предстоящей дуэли его команды против "Реала".

Вратарь и капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в преддверии четвертьфинальных матчей лиги Чемпионов против "Реала" признался, что он восхищается форвардом мадридского клуба Криштиану Роналду.

"Я восхищаюсь Роналду уже много лет. Он прагматичный человек, прозрачный в своих делах и поступках. К тому же, он очень умный игрок, который в последние годы сумел изменить свой стиль игры. Сейчас он тратит гораздо меньше сил для достижения нужного результата.

Все что он делает на поле – это на 100% смертельно. Перед воротами он – настоящий убийца", - цитирует Буффона Marca.

Напомним, что первый матч противостояния соперников состоится 3 апреля в Турине. Ответный матч пройдет 11 апреля в Мадриде.

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Новости спорта, Джанлуиджи Буффон, Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол.
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