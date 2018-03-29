В "ПСЖ" определились с кандидатом на замену Эмери

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери покинет клуб в конце сезона, поскольку руководство парижан недовольно выступлениями команды в Лиге чемпионов.

Как сообщает RMC со ссылкой на источники в клубе, правление Пари Сен-Жермен уже определились с тем, кто заменит испанца на посту главного тренера.

При этом они не называют конкретного имени, но зато исключили несколько вариантов. По утверждениям источника, следующим тренером ПСЖ точно не будет итальянец, а это исключает кандидатуры Карло Анчелотти, Антонио Конте (Челси) и Массимилиано Аллегри (Ювентус).

Кроме того, на данный момент этот тренер занят в другом клубе, поэтому исключаются и кандидатуры безработных Томаса Тухеля и Луиса Энрике.

От себя RMC добавляет, что под критерии попадают Диего Симеоне (Атлетико), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм) и Сержиу Консейсау (Порту), которых связывали с должность главного тренера ПСЖ в последние несколько недель.