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В "ПСЖ" определились с кандидатом на замену Эмери

Унаи Эмери
23:03 Чт, 29 Март 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Руководство парижского гранда недовольно результатами работы нынешнего наставника команды Унаи Эмери.

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери покинет клуб в конце сезона, поскольку руководство парижан недовольно выступлениями команды в Лиге чемпионов.

Как сообщает RMC со ссылкой на источники в клубе, правление Пари Сен-Жермен уже определились с тем, кто заменит испанца на посту главного тренера.

При этом они не называют конкретного имени, но зато исключили несколько вариантов. По утверждениям источника, следующим тренером ПСЖ точно не будет итальянец, а это исключает кандидатуры Карло Анчелотти, Антонио Конте (Челси) и Массимилиано Аллегри (Ювентус).

Кроме того, на данный момент этот тренер занят в другом клубе, поэтому исключаются и кандидатуры безработных Томаса Тухеля и Луиса Энрике.

От себя RMC добавляет, что под критерии попадают Диего Симеоне (Атлетико), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм) и Сержиу Консейсау (Порту), которых связывали с должность главного тренера ПСЖ в последние несколько недель.

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Новости спорта, Новости футбола, Унаи Эмери, ФК ПСЖ, Футбол.
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