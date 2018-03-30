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Лечение Нойера вызвало интерес со стороны антидопинговых офицеров

Мануэль Нойер
01:31 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер старается всеми способами восстановиться к ЧМ-2018.

Голкипер мюнхенской Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер прибегнул к нестандартному лечению после перелома ноги, чтобы быстрее восстановиться к чемпионату мира. Отметим, что травма немецкого голкипера – это рецидив, а по этому требует более тщательного и длительного лечения.

Слухи о том, что Нойер пользуется запрещенными методами восстановления заинтересовали антидопинговых офицеров, которые прибыли к голкиперу спустя два часа после распространения информации.

"Это была не аутологичная терапия крови, а на самом деле лечение стволовой клеткой, которая берется из костного мозга подвздошного гребня, а затем применяется при восстановлении кости. Самое смешное, что после того, как вечером было об этом сообщено, через 2-3 часа появились антидопинговые инспекторы. Вот как это происходит в Германии: что-то подобное публикуется, а затем приходит звонок из штаб-квартиры в Бонне, потом приходят инспекторы. Я был удивлен, потому что в другой ситуации допинг-тест никогда не будет проходить в такое время", – передает слова Нойера Bavaria TV.

Отметим, что аутологичная терапия крови строго запрещена Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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Новости спорта, Мануэль Нойер, Новости футбола, ФК Бавария, Футбол, ЧМ-2018.
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