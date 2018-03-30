Экс-игрока "Барселоны" выгнали из английского клуба
Новости спорта: Ибрагима Афеллая отстранили от тренировок со Сток Сити.
Экс-форварда Барселоны Ибрагима Аффелая отстранили от тренировок с первой командой Сток Сити.
Как отмечает издание Sky Sports, тренерский штаб и руководство Стока считает, что 31-летний нидерландец показывает плохой пример партнерам и недостаточно выкладывается на тренировках. Исходя из этого, наставник клуба Пол Ламбэрт отстранил футболиста от тренировок с основным составом до конца нынешнего сезона, а руководство Сток Сити назвало форварда "вредным" для команды.
Афеллай свой последний матч сыграл в конце декабря против Челси, а потом лишь тренировался с командой. Несмотря на то, что нидерландский форвард подписал контракт с английским клубом еще летом 2015 года, он провел на поле лишь 55 матчей.