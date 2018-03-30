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Игорь Суркис жестко раскритиковал ФФУ

Игорь Суркис
07:33 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Игорь Суркис прокомментировал инцидент с непопаданием сборной Украины U-17 на молодежный чемпионат Европы.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прошелся по руководству ФФУ после технического поражения сборной Украины U-17 и, как следствие невыхода на молодежный чемпионат Европы. 

– У штаба национальной сборной есть определенная стратегия, направленная на будущие успехи?

– Какая стратегия, когда это будущее уничтожают на наших глазах? Что сейчас творится в душах юных футболистов сборной U-17, которые в честной борьбе выиграли путевку на ЧЕ, а потом оказалось, что они туда не поедут из-за расхлябанности работников ФФУ?

Как объяснить мальчишкам, что взрослые дяди напутали в документах и теперь они никуда не едут, а едут те, кого они обыграли на футбольном поле? Кто за это ответит?

Я помню времена, когда ФФУ ютилась в нескольких арендованных комнатах с туалетом в конце коридора, когда там работали всего несколько человек. Но это были люди, преданные футболу, люди, которые просто не могли совершить такой ошибки.

Сейчас там не о том думают. Сначала все занимались Лозанной, а потом поехали отмечать свой успех в Марбелью. Вот и некому было проследить за документами, которые приходят по почте из УЕФА. Просто вовремя раскрыть и посмотреть. А потом сообщить тренерам сборной, что такие-то игроки не имеют права играть.

– А разве за это не тренеры отвечают?

– Тренеры занимаются подготовкой игроков. В федерации есть целый комитет сборных команд во главе с Мироном Маркевичем, который должен заниматься всеми процедурными вопросами. Чем и кто там сейчас занимается – не представляю. Может, образования людям не хватает? Может, дипломы не те?

Я думаю над тем, что говорить ребятам, поскольку в той сборной динамовцев – полсостава. Как им объяснить то, что случилось? Как заставить верить в справедливость? Я лично вкладываю в этих ребят всю свою душу. Стараюсь создать все условия для тренировок, быта и всего остального. И руководители других клубов, думаю, делают то же самое. Это, кроме прочего, и денег стоит.

И после этого федерация, которая должна это все объединить, просто плюет нам в душу, сводит на нет годы работы.  Ну как можно было не увидеть очевидного? Не сделать элементарного? Это не просто скандал – это показатель вопиющего непрофессионализма, – сказал Суркис в интервью официальному сайту Динамо.

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Новости спорта, Игорь Суркис, Новости футбола, Сборная Украина, Футбол, ФФУ.
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