Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018 ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018
Новости: Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике
Новости: Когда и где смотреть матчи 25-го тура УПЛ Когда и где смотреть матчи 25-го тура УПЛ
Новости: Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами
X

Карраско объяснил, почему сменил "Атлетико" на Китай

Янник Феррейра-Карраско
08:09 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Атакующий полузащитник Далянь Ифан Янник Феррейра-Карраско рассказал, что главой причиной его ухода из Атлетико стало отсутствие игрового времени.

В конце февраля 24-летний футболист неожиданно перебрался в китайский клуб вместе с аргентинцем Николасом Гайтаном.

«Критика меня не беспокоит, она была и будет в футболе всегда, даже если бы я остался», — приводит слова игрока Mundo Deportivo.

По словам бельгийца, сменить испанского гранда и Примеру на китайскую Суперлигу его вынудила потеря места в основном составе мадридцев.

«Это одно из тех сложных решений, которые приходится принимать в жизни. Правда заключается в том, что в Атлетико у меня было мало игрового времени, и для меня было важно его получить перед чемпионатом мира».

Также хавбек признался, что пока еще не составил представление о чемпионате Китая.

«Я не могу пока ничего рассказать о Китае, ведь пробыл здесь еще слишком мало. Футбол совершенно точно отличается, и к этому еще нужно привыкнуть».

Янник Феррейра-Карраско выступал за Атлетико с лета 2015 года, куда перебрался из Монако.

Старт Далянь Ифан в Суперлиге Китая выдался катастрофичным — новичок элитного дивизиона проиграл все три матча с общим счетом 0:13.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, ФК Далянь Ифан, Футбол, Янник Феррейра Карраско.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Главное – чтобы все было честно": Форвард "Динамо" - о матче против "Мариуполя" Ярославский - о возможном финансировании "Динамо" Украина решила бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет в России

Последние новости

Во Львов прибыла американская модель и певица Пэрис Хилтон В Кременчуге испытали необычный бронеавтомобиль (Видео) Ученые смогли объяснить, в чем секрет хруста пальцев человека
Сегодня читают в спорте
01 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
02 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
03 Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO
04 Японский робот победил баскетболистов в точности бросков (Видео)
05 Украина решила бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет в России
Новости сегодня
08:19 В Запорожье пресекли деятельность автоугонщиков
07:58 Обхохотаться можно: прикольные девушки, которые умеют веселиться
07:49 Во Львов прибыла Пэрис Хилтон
07:25 На Черниговщине разоблачен "конвертационный центр"
07:22 Знаменательные события в истории: 31 марта 2018 года
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет отстаивать Украину на G7
Новости: Рецепт дня: плов с рыбой в горшочке Рецепт дня: плов с рыбой в горшочке
Добавить комментарий
0