Карраско объяснил, почему сменил "Атлетико" на Китай

В конце февраля 24-летний футболист неожиданно перебрался в китайский клуб вместе с аргентинцем Николасом Гайтаном.

«Критика меня не беспокоит, она была и будет в футболе всегда, даже если бы я остался», — приводит слова игрока Mundo Deportivo.

По словам бельгийца, сменить испанского гранда и Примеру на китайскую Суперлигу его вынудила потеря места в основном составе мадридцев.

«Это одно из тех сложных решений, которые приходится принимать в жизни. Правда заключается в том, что в Атлетико у меня было мало игрового времени, и для меня было важно его получить перед чемпионатом мира».

Также хавбек признался, что пока еще не составил представление о чемпионате Китая.

«Я не могу пока ничего рассказать о Китае, ведь пробыл здесь еще слишком мало. Футбол совершенно точно отличается, и к этому еще нужно привыкнуть».

Янник Феррейра-Карраско выступал за Атлетико с лета 2015 года, куда перебрался из Монако.

Старт Далянь Ифан в Суперлиге Китая выдался катастрофичным — новичок элитного дивизиона проиграл все три матча с общим счетом 0:13.