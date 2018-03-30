"Главное – чтобы все было честно": Форвард "Динамо" - о матче против "Мариуполя"

В первом круге Динамо отказалось ехать в Мариуполь по соображениям безопасности, что стоило команде трех очков.

По словам Беседина, в этот раз его команда планомерно готовится к поединку и готова показать в прифронтовом городе свои лучшие качества.

«После сборной важно вспомнить всем, в какой футбол мы играем. И да, готовимся непосредственно к Мариуполю, чтобы подойти к игре максимально подготовленными. Погодные условия пока не лучшие, и, чтобы не проводить лишнее время на улице, поработали в зале, была силовая подготовка», — цитирует форварда официальный сайт Динамо.

«Главное – чтобы все было честно, по футбольному. И, разумеется, все условия для спокойного проведения матча. Мы готовы показать свой лучший футбол. Мы уже показали его в Киеве, готовы продемонстрировать еще раз».

Что касается целей на сезон, то Беседин называет победу в чемпионате и Кубке Украины.

«Чемпионство и завоевание Кубка — наши цели. У нас отставание от Шахтера в чемпионате всего шесть очков и есть две игры между собой. Шансы хорошие. Самое главное – выходить, демонстрировать свой футбол и не терять очки».