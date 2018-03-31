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Лидер "Ювентуса" может продолжить карьеру в Испании

Пауло Дибала
00:42 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Руководители Атлетико вступили в переговоры с братом и агентом форварда Ювентуса Пауло Дибалы.

В Атлетико видят в Дибале замену Антуану Гризманну, который летом с большой вероятностью окажется в Барселоне.

По информации Marca, Матрасники уже не только обсудили с Густаво Дибалой детали будущей сделки, но и добились от него предварительного согласия на переход в том случае, если Гризманн таки переберется на Камп Ноу.

Источник пишет, что контракт Дибалы с Атлетико будет рассчитан на пять лет, а сумма трансфера составит 150-200 миллионов евро. При этом испанцы постараются ее снизить, включив в сделку защитника Стефана Савича.

Пауло Дибала играет в Ювентусе с 2015 года и в текущем сезоне забил за клуб 17 голов в 24 матчах Серии А. Его контракт со Старой синьорой рассчитан до лета 2022 года.

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Новости спорта, Новости футбола, Пауло Дибала, Трансферы, ФК Атлетико М, ФК Ювентус, Футбол.
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