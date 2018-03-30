Луи ван Гал: "Манчестер Сити" показывает тот футбол, который я хотел привить МЮ

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал рассказал, что у него нет обиды на клуб, который уволил его после победы в Кубке Англии, а также оценил работу нынешнего тренера Жозе Моуриньо и наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. Слова тренера приводит SportBild.

«Я не разочарован тем, что Жозе Моуринью согласился стать тренером «МЮ». Каждый хочет потренировать «Манчестер Юнайтед». Это один из самых больших клубов в мире.

Думаю, Жозе хотел этого. Впрочем, у него был шанс сделать это и с потрясающей командой «Челси». Он был на 13-м месте, я на четвертом. Впрочем, я не виню его.

Что мне кажется неправильным, так это что Вудворд говорил мне: «Не слушай, что пишут в медиа, мы полностью довольны твоей работой». А затем я выиграл Кубок Англии и был уволен.

Лично я считаю лучшим тренером в АПЛ прямо сейчас Пепа Гвардиолу. Он сделал из «Ман Сити» машину. Они показывают тот футбол, который я хотел привить «Манчестер Юнайтед». Но у него игроки лучше. У меня в «МЮ» такой процесс занял бы более долгое время. К сожалению, мне его не дали».