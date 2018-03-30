Стало известно, когда Неймар вернется на футбольное поле

Нападающий выздоравливает после хирургического вмешательства на правой ноге из-за растяжения связок и трещину пятой плюсневых кости, сообщает UOL Esporte.

По информации издания, Неймар активно работает с физиотерапевтом и готовится вернуться в состав Пари Сен-Жермен до конца апреля. Это позволит ему принять участие в заключительных матчах сезона. В частности, бразилец сможет сыграть в финале Кубка Франции, если ПСЖ туда пробьется. Решающий поединок запланирован на 8 мая.

Напомним, что Неймар получил травму в матче против Марселя в конце февраля. Из-за длительного процесса восстановления он не смог принять участия в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала. В конце концов из евротурнира ПСЖ вылетел, уступив Реалу дома со счетом 1:2.

В сезоне 2017/18 Неймар провел в Лиге 1 за парижан 20 матчей, в которых забил 19 мячей.