Вице-президент "Мариуполя": Нет уверенности, что "Динамо" приедет на игру

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин поделился ожиданиями от поединка 25-го тура УПЛ против киевского «Динамо», который запланирован на воскресенье, 1-го апреля, в 17:00 по киевскому времени.

«Если честно, у нас даже сейчас нет железной уверенности, что «Динамо» приедет на игру. Бронь гостиницы? Это еще ничего не значит. Как о свершившемся факте об этом можно будет говорить, когда команды выйдут на поле.

Визит президента? Это пока на уровне слухов. Кто-то запустил утку, а у нас такой информации нет. Перенос был вызван, скажем так, организационными моментами. Клуб получил ходатайство от Мариупольского горсовета о переносе времени матча. Мы его поддержали и обратились с ним в Премьер-лигу. Да, мы понесли при этом некоторые финансовые расходы — пришлось переделывать билборды, афиши, но это — наша головная боль, и мы с ней справимся.

Как быть динамовским болельщикам, которые из-за переноса не успеют к отправлению киевского поезда (18:47)? Мы работаем над тем, чтобы у них не возникли такие сложности. Пока не готов озвучивать, что именно мы делаем, но над этим вопросом работаем. Надеюсь, на вокзале никому ночевать не придется», — отметил Санин.