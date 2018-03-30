Президент "Ромы": мои игроки ничем не уступают "Барселоне"

Президент «Ромы» Джеймс Палотта высказал уверенность, что у его команды есть все шансы выбить «Барселону» из Лиги чемпионов. Первый матч между командами на стадии четвертьфинала состоится в Испании 4 апреля.

«Я считаю, это хороший жребий. Мне говорили, что это будто бой Давида и Голиафа, но я не согласен. «Рома» может сыграть с кем угодно. Мои игроки ничем не уступают каталонским.

Если я буду анализировать головой, то она скажет, что будет тяжело. Но сердце говорит, что у нас есть шанс на успех. «Рома» в предыдущей стадии прошла «Шахтёр» по правилу выездного гола, а «Барселона» справилась с «Челси», — цитирует Палотту интернет-портал Goal.