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КДК наказал "Олимпик" за договорные матчи

ФК Олиимпик
12:10 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Комитет этики и честной игры ФФУ дисквалифицировал команды U-19 и U-21 Олимпика, а клуб будет дополнительно оштрафован.

Как сообщает издание FootballHub, КДК ФФУ наказал Олимпик за договорные матчи команд U-19 и U-21.

Санкции включают в себя дисквалификацию этих команд как минимум до конца этого сезона, а сам клуб будет оштрафован. Официального подтверждения пока не поступало.

Эта история началась еще в марте 2015 года, когда программа Профутбол обвинила молодежку Олимпика в проведении матчей с фиксированным результатом. Сезон 2014-15 годов Олимпик U-19 закончил с разницей забитых-пропущенных мячей в «-63» пункта.

В начале декабря президент клуба Владислав Гельзин увел команду U-21 с поля во время игры против Карпат, где молодые олимпийцы крупно проигрывали со счетом 0:4. Этот матч вызвал последующие разбирательства.

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Новости спорта, КДК, Новости футбола, УПЛ, ФК Олиимпик, Футбол, ФФУ.
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