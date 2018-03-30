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Сын президента Либерии дебютировал за сборную США

Тимоти Веа
19:27 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Джордж Веа никогда не играл в США, но его сын родился в Нью-Йорке

Нападающий французского "ПСЖ" Тимоти Джордж Веа дебютировал за национальную сборную США. 18-летний талант – сын бывшей звезды парижан Джорджа Веа, который в декабре стал 25-м президентом Либерии. Джордж Веа никогда не играл в США, но Тимоти родился в Нью-Йорке 22 февраля 2000 года, и поэтому является гражданином САШ.

Веа-младший появился на поле на 86-й минуте победного матча с Парагваем (1:0). Таким образом, он стал первым игроком, родившимся после 2000 года, который сыграл матч за янки. До этого Веа принимал участие в молодежном чемпионате мира до 20 лет.

"Я ждал этого момента всю свою жизнь. Я ценю тот шанс, который дал мне тренерский штаб. Я надеюсь получить приглашение в будущем", – заявил возбужденный юноша.

Сын Джорджа Веа уже провел два матча за ПСЖ в Лиге 1.

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Новости спорта, Джордж Веа, Новости футбола, Сборная США, Тимоти Веа, Футбол.
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