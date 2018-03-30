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"Мариуполь" – "Динамо": прогноз и ставки букмекеров на матч

ФК Динамо
13:28 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Букмекеры считают Динамо фаворитом встречи против Мариуполя в рамках 25-го тура чемпионата Украины по футболу.

В воскресенье, 1 апреля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Украины, в котором Динамо на выезде сыграет против Мариуполя.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является киевский клуб. Так, на победу Динамо букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,28. Успех хозяев оценивается в 8,5. А вероятность ничейного исхода – 5,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Александра Хацкевича фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "бело-синих" с коэффициентом 1,25, а на победу Мариуполя – 9,5. Ничья в этом поединке оценивается в 5,0.

Отметим, что матч 25-го тура УПЛ Мариуполь – Динамо Киев состоится 1 апреля на стадионе Илльичевец в Мариуполе. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Мариуполь.
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