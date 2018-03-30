Агент Фреда назвал клуб, в котором мечтает играть бразилец

С начала 2018 года британские СМИ сообщали о желании приобрести Фреда манчестерскими клубами. Спустя некоторое время генеральный директор Шахтера Сергей Палкин подтвердил, что хавбек уйдет летом или в Ман Сити, или в МЮ.

Известный в прошлом футболист Жилберто Силва, который является агентом бразильца, также отметил желание игрока перейти в клуб из английской Премьер-лиги. При этом в середине марта британское издание Daily Star сообщало о заинтересованности в нем со стороны ПСЖ.

«Получали запросы по Фреду в последнее трансферное окно, но переход не состоялся. Он предпочитает перейти в один из клубов АПЛ, хотя чувствует себя сейчас хорошо в Шахтере. В донецком клубе на него очень сильно рассчитывают, и он сам проделал огромный объем работы здесь. Увидим, как все сложится летом», — цитирует слова агента бразильца Sky Sports.

«Я же сказал ему просто концентрироваться на своей работе, именно это ему сейчас необходимо. Учитывая, где он сейчас выступает, шанс перейти в другой клуб у него обязательно будет. Пока же важно не терять концентрацию, а ведь это не так уж и тяжело. Постоянно слышишь различные слухи, порой не уверен в них и теряешься в этом потоке информации».

Для самого Жилберто Силвы опыт работы с Фредом является первым в качестве агента. Он завершил карьеру в 2015 году, после чего некоторое время провел на должности технического директора Панатинаикоса.

«С момента начала работы с Фредом понял, что это серьезный вызов для меня, ведь подобной работой ранее не занимался. Но все выходит хорошо, ведь это своего рода как работа наставником, а не просто агентом».

На днях бразильское издание Globo Esporte сообщило, что игра полузащитника Горняков впечатлила главного тренера сборной Бразилии Тите, который готов включить его в заявку на чемпионат мира-2018.

За донецкую команду хавбек выступает с середины 2013-го. За его трансфер дончане заплатили Интернасьоналу 15 миллионов евро.

Фред в текущем сезоне сыграл за Шахтер 29 матчей, забил 4 гола и сделал 4 голевых передачи во всех турнирах.