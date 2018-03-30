Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018 ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018
Новости: Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике
Новости: Когда и где смотреть матчи 25-го тура УПЛ Когда и где смотреть матчи 25-го тура УПЛ
Новости: Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами
X

Агент Фреда назвал клуб, в котором мечтает играть бразилец

Фред
17:35 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Агент полузащитника "Шахтера" Фреда подчеркнул, что его клиент предпочел бы оказаться в одном из клубов английской Премьер-лиги.

С начала 2018 года британские СМИ сообщали о желании приобрести Фреда манчестерскими клубами. Спустя некоторое время генеральный директор Шахтера Сергей Палкин подтвердил, что хавбек уйдет летом или в Ман Сити, или в МЮ.

Известный в прошлом футболист Жилберто Силва, который является агентом бразильца, также отметил желание игрока перейти в клуб из английской Премьер-лиги. При этом в середине марта британское издание Daily Star сообщало о заинтересованности в нем со стороны ПСЖ.

«Получали запросы по Фреду в последнее трансферное окно, но переход не состоялся. Он предпочитает перейти в один из клубов АПЛ, хотя чувствует себя сейчас хорошо в Шахтере. В донецком клубе на него очень сильно рассчитывают, и он сам проделал огромный объем работы здесь. Увидим, как все сложится летом», — цитирует слова агента бразильца Sky Sports.

«Я же сказал ему просто концентрироваться на своей работе, именно это ему сейчас необходимо. Учитывая, где он сейчас выступает, шанс перейти в другой клуб у него обязательно будет. Пока же важно не терять концентрацию, а ведь это не так уж и тяжело. Постоянно слышишь различные слухи, порой не уверен в них и теряешься в этом потоке информации».

Для самого Жилберто Силвы опыт работы с Фредом является первым в качестве агента. Он завершил карьеру в 2015 году, после чего некоторое время провел на должности технического директора Панатинаикоса.

«С момента начала работы с Фредом понял, что это серьезный вызов для меня, ведь подобной работой ранее не занимался. Но все выходит хорошо, ведь это своего рода как работа наставником, а не просто агентом».

На днях бразильское издание Globo Esporte сообщило, что игра полузащитника Горняков впечатлила главного тренера сборной Бразилии Тите, который готов включить его в заявку на чемпионат мира-2018.

За донецкую команду хавбек выступает с середины 2013-го. За его трансфер дончане заплатили Интернасьоналу 15 миллионов евро.

Фред в текущем сезоне сыграл за Шахтер 29 матчей, забил 4 гола и сделал 4 голевых передачи во всех турнирах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Трансферы, Фред, Футбол, Чемпионат Англии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Денисов: Вопрос показа ЧМ в России отпал после невыхода на него нашей сборной "Заря" – "Шахтер": прогноз и ставки букмекеров на матч Братья Кличко сыграют в матче легенд перед финалом Лиги чемпионов

Последние новости

Американка удочерила пятерых собак и тратит них больше чем на себя В НБУ уточнили размер золотовалютных резервов Лондон не удивлен ответом Москвы на высылку дипломатов
Сегодня читают в спорте
01 "Я заткну Ломаченко": Линарес - о предстоящем бое с украинским чемпионом
02 Российская баскетболистка нокаутировала соперницу ударом по лицу (Видео)
03 Поветкин - Прайс: где и когда смотреть бой
04 "Ми зачекались": "Мариуполь" потролил "Динамо" перед матчем УПЛ
05 Месси не смог завершить тренировку в "Барселоне" (Видео)
Новости сегодня
18:54 В Бельгии подтвердили отказ от ядерной энергетики
18:53 Вы будете смеяться: забавные шедевры от супер мастеров
18:43 Германия также не удивлена "зеркальным" ответом РФ
18:42 Ученые доказали, что чрезмерное количество фотографий вредит памяти
18:41 Ломаченко: Я не знаю, кто такой Паркер
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: В Украине сегодня запускают 4G В Украине сегодня запускают 4G
Новости: Вредные свойства цитрусовых, о которых многие не знают Вредные свойства цитрусовых, о которых многие не знают
Добавить комментарий
0