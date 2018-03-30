Денисов: Вопрос показа ЧМ в России отпал после невыхода на него нашей сборной

"В принципе, мы могли показать чемпионат мира, у нас были договоренности с правообладателем. Однако для этого должны были сойтись несколько факторов.

Во-первых, поставить перед выбором нас должен был Андрей Шевченко. Для этого сборной Украины нужно было выйти на чемпионат мира. Тогда команде оставалось бы получить разрешение на поездку уже на государственном уровне. Возможно, мы бы показывали исключительно матчи сборной Украины.

Но сборная не вышла на Мундиаль и вопрос показа отпал сам собой. Свою позицию по вопросу отказа от показа ЧМ-2018 "Медиа Группа Украина" ранее четко выразила",