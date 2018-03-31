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Антидопинговые офицеры УЕФА пожаловали к "Барселоне" с проверкой на допинг

ФК Барселона
01:30 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Антидопинговые офицеры УЕФА приехали на пятничную тренировку Барселоны.

Состав каталонцев, который играл против Челси в 1/8 финале Лиги чемпионов (3:0), решили проверить на допинг.

11 футболистов Барселоны сдали анализы мочи, а также крови. Речь идет о Тер Штегене, Роберто, Пике, Умтити, Алабе, Дембеле, Бускетсе, Ракитиче, Иньесте, Месси и Луисе Суаресе.

Недавно антидопинговый офицеры пожаловали в гости к Мануэлю Нойеру, который решил прибегнуть к нестандартному лечению, чтобы быстрее восстановится после перелома ноги.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может пропустит первый матч с Ромой в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, что в среду, 4-го апреля, Барселона на своем поле примет итальянскую Рому в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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