Врач Баварии: Гвардиола живет в постоянном страхе

Врач мюнхенской "Баварии" Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт заявил, что тренер Пеп Гвардиола был в постоянном страхе, и для него результаты команды были важнее здоровья игроков.

Мюллер-Вольфарт был клубным врачом в "Баварии" с 1977 по апрель 2015 года, но покинул клуб из-за разногласий с Гвардиолой. В "Баварию" 75-летний эскулап вернулся в октябре прошлого года, когда тренером мюнхенского гранда вновь стал Юпп Хайнкес.

"Гвардиола не выдержал моего статуса в клубе и использовал каждую возможность, чтобы высмеять меня. Он полностью пренебрегал советами врачей и думал, что он самый умный человек. Можно сказать, что для него результаты были важнее здоровья игроков", - заявил Мюллер-Вольфарт в интервью одному немецкому телеканалу, который цитируют британские СМИ.

"Гвардиола не уверен в себе и делает все возможное, чтобы скрыть это. Поэтому он живет в постоянном страхе. В первую очередь, он боится потерять власть и авторитет", - считает Мюллер-Вольфарт.

Гвардиола был тренером "Баварии" с 2013 по 2016 год, с которой выиграл семь трофеев, в том числе трижды Бундеслигу и клубный чемпионат мира. Сейчас испанец находится у руля "Манчестер Сити", который уверенно ведет к титулу Премьер-лиги.